Мусонов Сергей Иннокентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мусонов Иннокентий Иванович
Мать: Мусонова Татьяна
Рождение ребёнка
1978
Сын: Мусонов Вячеслав Сергеевич
Мать ребёнка: Мусонова Наталья
Рождение ребёнка
30.12.1983
Дочь: Мусонова Светлана Сергеевна
Мать ребёнка: Мусонова Раиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мусонова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мусонов Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Мусонова Раиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мусонова Раиса
Смерть
Неизвестно