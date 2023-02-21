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Мусонов Сергей Иннокентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мусонов Иннокентий Иванович

Мать: Мусонова Татьяна

Рождение ребёнка
1978

Сын: Мусонов Вячеслав Сергеевич

Мать ребёнка: Мусонова Наталья

Рождение ребёнка
30.12.1983

Дочь: Мусонова Светлана Сергеевна

Мать ребёнка: Мусонова Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мусонова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мусонов Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Мусонова Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мусонова Раиса

Смерть
Неизвестно
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