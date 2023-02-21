Гулькина Наталья Харитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти1931
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Харитон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1915
Дочь: Марфа Емельяновна
Отец ребёнка: Гулькин Емельян Петрович
Рождение ребёнка
25.12.1918
Сын: Гулькин Павел Емельянович
Отец ребёнка: Гулькин Емельян Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мясникова Екатерина Емельяновна
Отец ребёнка: Гулькин Емельян Петрович
Смерть
1931