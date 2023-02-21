Гулькина Наталья Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гулькина Наталья Харитоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

1931

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Харитон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1915

Дочь: Марфа Емельяновна

Отец ребёнка: Гулькин Емельян Петрович

Рождение ребёнка
25.12.1918

Сын: Гулькин Павел Емельянович

Отец ребёнка: Гулькин Емельян Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мясникова Екатерина Емельяновна

Отец ребёнка: Гулькин Емельян Петрович

Смерть
1931
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