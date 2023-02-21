Гулькин Емельян Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти08.09.1946
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.06.1915
Дочь: Марфа Емельяновна
Мать ребёнка: Гулькина Наталья Харитоновна
Рождение ребёнка
25.12.1918
Сын: Гулькин Павел Емельянович
Мать ребёнка: Гулькина Наталья Харитоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мясникова Екатерина Емельяновна
Мать ребёнка: Гулькина Наталья Харитоновна
Смерть
08.09.1946