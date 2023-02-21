Гулькин Емельян Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гулькин Емельян Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

08.09.1946

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гулькин Петр Семенович

Мать: Гулькина Александра Ефимовна

Рождение ребёнка
20.06.1915

Дочь: Марфа Емельяновна

Мать ребёнка: Гулькина Наталья Харитоновна

Рождение ребёнка
25.12.1918

Сын: Гулькин Павел Емельянович

Мать ребёнка: Гулькина Наталья Харитоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мясникова Екатерина Емельяновна

Мать ребёнка: Гулькина Наталья Харитоновна

Смерть
08.09.1946
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