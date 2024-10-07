Ксения Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Аким Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Акулина Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Афанасьевич
Смерть
Неизвестно