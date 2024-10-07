Ксения Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
1829

Сын: Аким Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Акулина Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Афанасьевич

Смерть
Неизвестно

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