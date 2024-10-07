Михаил Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Афанасий Михайлович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Перхурово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Петровна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Ксения Петровна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Ксения Петровна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Аким Михайлович
Мать ребёнка: Ксения Петровна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Акулина Михайловна
Мать ребёнка: Ксения Петровна
Смерть
Неизвестно