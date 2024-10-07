Михаил Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Афанасий Михайлович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Перхурово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Петровна

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Ксения Петровна

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: Ксения Петровна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Аким Михайлович

Мать ребёнка: Ксения Петровна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Акулина Михайловна

Мать ребёнка: Ксения Петровна

Смерть
Неизвестно

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