Бурашникова (Воронкина) Марфа (Моря) Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурашникова (Воронкина) Марфа (Моря) Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.05.1913

Сын: Бурашников Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Бурашников Матвей Яковлевич

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
17.10.1915

Сын: Бурашников Дмитрий Матвеевич

Отец ребёнка: Бурашников Матвей Яковлевич

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
08.03.1919

Дочь: Костромина Елизавета Матвеевна

Отец ребёнка: Бурашников Матвей Яковлевич

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Бурашникова Раиса Матвеевна

Отец ребёнка: Бурашников Матвей Яковлевич

Рождение ребёнка
12.06.1929

Сын: Бурашников Пётр Матвеевич

Отец ребёнка: Бурашников Матвей Яковлевич

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федулова Екатерина Матвеевна

Отец ребёнка: Бурашников Матвей Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурашников Матвей Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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