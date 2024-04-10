Бурашникова (Воронкина) Марфа (Моря) Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.05.1913
Сын: Бурашников Николай Матвеевич
Отец ребёнка: Бурашников Матвей Яковлевич
Рождение ребёнка
17.10.1915
Сын: Бурашников Дмитрий Матвеевич
Отец ребёнка: Бурашников Матвей Яковлевич
Рождение ребёнка
08.03.1919
Дочь: Костромина Елизавета Матвеевна
Отец ребёнка: Бурашников Матвей Яковлевич
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Бурашникова Раиса Матвеевна
Отец ребёнка: Бурашников Матвей Яковлевич
Рождение ребёнка
12.06.1929
Сын: Бурашников Пётр Матвеевич
Отец ребёнка: Бурашников Матвей Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федулова Екатерина Матвеевна
Отец ребёнка: Бурашников Матвей Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно