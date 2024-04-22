Костромина (Бурашникова) Елизавета Матвеевна
Место рождения
Дата рождения08.03.1919
Дата смерти1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1919
Бракосочетание
10.08.1938
Рождение ребёнка
07.12.1946
Рождение ребёнка
25.01.1949
Рождение ребёнка
01.02.1952
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1998
Похороны
Неизвестно