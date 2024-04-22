Костромина (Бурашникова) Елизавета Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостромина (Бурашникова) Елизавета Матвеевна

Костромина (Бурашникова) Елизавета Матвеевна

Место рождения

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

08.03.1919

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1887 г.р.

Муж

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1919

Отец: Бурашников Матвей Яковлевич

Мать: Бурашникова Марфа (Моря) Матвеевна

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
10.08.1938

Муж: Костромин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
07.12.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костромин Иван Алексеевич

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
25.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костромин Иван Алексеевич

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костромин Иван Алексеевич

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Смерть
1998
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Похороны
Неизвестно
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close