Потаповъ Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Потаповъ Кузьма
Мать: Потапова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1906
Сын: Потаповъ Тимофей
Мать ребёнка: Потапова Мария Васильева
хуторъ Ново-Покровский
Рождение ребёнка
1910
Сын: Потаповъ Петръ
Мать ребёнка: Потапова Мария Васильева
хуторъ Ново-Покровский
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Бусалаева Наталья
Мать ребёнка: Потапова Мария Васильева
хуторъ Ново-Покровский
Рождение ребёнка
14.11.1914
Мать ребёнка: Потапова Мария Васильева
хуторъ Ново-Покровский
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Потапова Мария Васильева
Смерть
1918