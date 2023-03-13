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Потаповъ Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Потаповъ Кузьма

Мать: Потапова Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
1906

Сын: Потаповъ Тимофей

Мать ребёнка: Потапова Мария Васильева

хуторъ Ново-Покровский
Рождение ребёнка
1910

Сын: Потаповъ Петръ

Мать ребёнка: Потапова Мария Васильева

хуторъ Ново-Покровский
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Бусалаева Наталья

Мать ребёнка: Потапова Мария Васильева

хуторъ Ново-Покровский
Рождение ребёнка
14.11.1914

Сын: Потаповъ Лазаръ прием.

Мать ребёнка: Потапова Мария Васильева

хуторъ Ново-Покровский
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потапова Мария Васильева

Смерть
1918
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