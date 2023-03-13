Потапова Мария Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова Мария Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Потаповъ Тимофей

Отец ребёнка: Потаповъ Андрей

хуторъ Ново-Покровский
Рождение ребёнка
1910

Сын: Потаповъ Петръ

Отец ребёнка: Потаповъ Андрей

хуторъ Ново-Покровский
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Бусалаева Наталья

Отец ребёнка: Потаповъ Андрей

хуторъ Ново-Покровский
Рождение ребёнка
14.11.1914

Сын: Потаповъ Лазаръ прием.

Отец ребёнка: Потаповъ Андрей

хуторъ Ново-Покровский
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потаповъ Андрей

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