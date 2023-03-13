Потапова Мария Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Потаповъ Тимофей
Отец ребёнка: Потаповъ Андрей
хуторъ Ново-Покровский
Рождение ребёнка
1910
Сын: Потаповъ Петръ
Отец ребёнка: Потаповъ Андрей
хуторъ Ново-Покровский
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Бусалаева Наталья
Отец ребёнка: Потаповъ Андрей
хуторъ Ново-Покровский
Рождение ребёнка
14.11.1914
Отец ребёнка: Потаповъ Андрей
хуторъ Ново-Покровский
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Потаповъ Андрей