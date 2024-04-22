Клюшева (Бородина) Параскева Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Бородин Алексей Егорович
Бракосочетание
01.07.1860
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.07.1861
Отец ребёнка: Клюшев Иван Васильеич
Рождение ребёнка
05.11.1862
Дочь: Клюшева Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Клюшев Иван Васильеич
Рождение ребёнка
21.03.1876
Дочь: Клюшева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Клюшев Иван Васильеич
Смерть
Неизвестно