Клюшева (Бородина) Параскева Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюшева (Бородина) Параскева Алексеевна

Место рождения

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Бородин Алексей Егорович

Мать: не указана

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
01.07.1860

Муж: Клюшев Иван Васильеич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.07.1861

Сын: Клюшев Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Клюшев Иван Васильеич

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.11.1862

Дочь: Клюшева Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Клюшев Иван Васильеич

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.03.1876

Дочь: Клюшева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Клюшев Иван Васильеич

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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