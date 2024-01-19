Клюшев Иван Васильеич
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.07.1860
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.07.1861
Мать ребёнка: Клюшева Параскева Алексеевна
Рождение ребёнка
05.11.1862
Дочь: Клюшева Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Клюшева Параскева Алексеевна
Рождение ребёнка
21.03.1876
Дочь: Клюшева Мария Ивановна
Мать ребёнка: Клюшева Параскева Алексеевна
Смерть
Неизвестно