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Клюшев Иван Васильеич

Место рождения

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
01.07.1860

Жена: Клюшева Параскева Алексеевна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.07.1861

Сын: Клюшев Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Клюшева Параскева Алексеевна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.11.1862

Дочь: Клюшева Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Клюшева Параскева Алексеевна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.03.1876

Дочь: Клюшева Мария Ивановна

Мать ребёнка: Клюшева Параскева Алексеевна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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