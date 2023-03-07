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Марфа Ионова

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Место рождения

Удали, Сандовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Ион Иванов

Мать: Дарья Исакова

Удали, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Сергей Семенов

Отец ребёнка: Семён Васильев

Рождение ребёнка
1830

Сын: Василий Семенов

Отец ребёнка: Семён Васильев

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Пелагея Семёнова

Отец ребёнка: Семён Васильев

Иваньково, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семён Васильев

Место жительства
Неизвестно
Иваньково, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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