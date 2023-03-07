Марфа Ионова
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Ион Иванов
Мать: Дарья Исакова
Рождение ребёнка
1829
Сын: Сергей Семенов
Отец ребёнка: Семён Васильев
Рождение ребёнка
1830
Сын: Василий Семенов
Отец ребёнка: Семён Васильев
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Пелагея Семёнова
Отец ребёнка: Семён Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семён Васильев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно