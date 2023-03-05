Семён Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семён Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Василий Васильев

Мать: Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Сергей Семенов

Мать ребёнка: Марфа Ионова

Рождение ребёнка
1830

Сын: Василий Семенов

Мать ребёнка: Марфа Ионова

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Пелагея Семёнова

Мать ребёнка: Марфа Ионова

Иваньково, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Ионова

Место жительства
Неизвестно
Иваньково, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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