Семён Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Василий Васильев
Мать: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Сергей Семенов
Мать ребёнка: Марфа Ионова
Рождение ребёнка
1830
Сын: Василий Семенов
Мать ребёнка: Марфа Ионова
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Пелагея Семёнова
Мать ребёнка: Марфа Ионова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Ионова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно