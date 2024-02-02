Алексеева Татьяна Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева Татьяна Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1977

Пол

Женский

Добавил:

ля
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.12.1997

Сын: Алексеев Константин Игоревич

Отец ребёнка: Алексеев Игорь Анатольевич

Рождение ребёнка
07.04.1999

Сын: Алексеев Дмитрий Игоревич

Отец ребёнка: Алексеев Игорь Анатольевич

Рождение ребёнка
08.04.2000

Сын: Алексеев Анатолий Игоревич

Отец ребёнка: Алексеев Игорь Анатольевич

Рождение ребёнка
05.04.2003

Сын: Алексеев Игорь Игоревич

Отец ребёнка: Алексеев Игорь Анатольевич

Рождение ребёнка
01.08.2017

Дочь: Алексеева Варвара Игоревна

Отец ребёнка: Алексеев Игорь Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Игорь Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Игорь Анатольевич

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