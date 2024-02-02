Алексеева Татьяна Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.12.1997
Сын: Алексеев Константин Игоревич
Отец ребёнка: Алексеев Игорь Анатольевич
Рождение ребёнка
07.04.1999
Сын: Алексеев Дмитрий Игоревич
Отец ребёнка: Алексеев Игорь Анатольевич
Рождение ребёнка
08.04.2000
Сын: Алексеев Анатолий Игоревич
Отец ребёнка: Алексеев Игорь Анатольевич
Рождение ребёнка
05.04.2003
Отец ребёнка: Алексеев Игорь Анатольевич
Рождение ребёнка
01.08.2017
Дочь: Алексеева Варвара Игоревна
Отец ребёнка: Алексеев Игорь Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно