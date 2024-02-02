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Алексеев Игорь Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1976

Отец: Алексеев Анатолий Иванович

Мать: Алексеева Галина Тарасовна

Рождение ребёнка
02.12.1997

Сын: Алексеев Константин Игоревич

Мать ребёнка: Алексеева Татьяна Валерьевна

Рождение ребёнка
07.04.1999

Сын: Алексеев Дмитрий Игоревич

Мать ребёнка: Алексеева Татьяна Валерьевна

Рождение ребёнка
08.04.2000

Сын: Алексеев Анатолий Игоревич

Мать ребёнка: Алексеева Татьяна Валерьевна

Рождение ребёнка
05.04.2003

Сын: Алексеев Игорь Игоревич

Мать ребёнка: Алексеева Татьяна Валерьевна

Рождение ребёнка
01.08.2017

Дочь: Алексеева Варвара Игоревна

Мать ребёнка: Алексеева Татьяна Валерьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Татьяна Валерьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Татьяна Валерьевна

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