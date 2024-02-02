Алексеев Игорь Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1976
Рождение ребёнка
02.12.1997
Сын: Алексеев Константин Игоревич
Мать ребёнка: Алексеева Татьяна Валерьевна
Рождение ребёнка
07.04.1999
Сын: Алексеев Дмитрий Игоревич
Мать ребёнка: Алексеева Татьяна Валерьевна
Рождение ребёнка
08.04.2000
Сын: Алексеев Анатолий Игоревич
Мать ребёнка: Алексеева Татьяна Валерьевна
Рождение ребёнка
05.04.2003
Мать ребёнка: Алексеева Татьяна Валерьевна
Рождение ребёнка
01.08.2017
Дочь: Алексеева Варвара Игоревна
Мать ребёнка: Алексеева Татьяна Валерьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно