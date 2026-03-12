Цейтлин Яков Семенович
мужской, родился 1901
умер 19.04.1937, Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
ОтецЦейтлин ШломоНеизвестно г.р.
Супруги
Вольпе Анна Николаевна1903 г.р.
Дети
Цейтлин Ленорд Яковлевич16.11.1925 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Цейтлин Шломо
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вольпе Анна Николаевна
Рождение ребёнка
16.11.1925
Мать ребёнка: Вольпе Анна Николаевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
19.04.1937
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край