Цейтлин Яков Семенович 1901 — найти родственников по фамилии на Familio

Цейтлин Яков Семенович

Автор
ЕМ
Мишенина Е.

мужской, родился 1901

умер 19.04.1937, Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Отец
Цейтлин ШломоНеизвестно г.р.
Супруги
Вольпе Анна Николаевна1903 г.р.
Дети
Цейтлин Ленорд Яковлевич16.11.1925 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Цейтлин Шломо

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вольпе Анна Николаевна

Рождение ребёнка
16.11.1925

Сын: Цейтлин Ленорд Яковлевич

Мать ребёнка: Вольпе Анна Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
19.04.1937
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

приговорен к ВМН

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