Марина Михайлова
Место рождения
Дата рождения1732
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Ильинъ Федоръ
Рождение ребёнка
1771
Сын: Иванъ
Отец ребёнка: Ильинъ Федоръ
Рождение ребёнка
1772
Сын: Михаилъ
Отец ребёнка: Ильинъ Федоръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Ильинъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ильинъ Федоръ