Марина Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина Михайлова

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Место рождения

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1732

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1732 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Ильинъ Федоръ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Иванъ

Отец ребёнка: Ильинъ Федоръ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Михаилъ

Отец ребёнка: Ильинъ Федоръ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Ильинъ Федоръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильинъ Федоръ

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