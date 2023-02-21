Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Марфа Петрова
Отец ребёнка: Пётр Савельев
Рождение ребёнка
1815
Сын: Стенкин Иосиф Петров
Отец ребёнка: Пётр Савельев
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Савельев
Смерть
Неизвестно