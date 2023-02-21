Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1790 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Марфа Петрова

Отец ребёнка: Пётр Савельев

Рождение ребёнка
1815

Сын: Стенкин Иосиф Петров

Отец ребёнка: Пётр Савельев

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Савельев

Смерть
Неизвестно
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