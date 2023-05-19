Орлова (Наумова) Матрона (Арина?) Родионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Наумова) Матрона (Арина?) Родионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Наумов Родион Филиппов

Мать: Наумова Екатерина (Федосеева)

Рождение ребёнка
06.12.1896

Сын: Орлов Иоанн Федоров

Отец ребёнка: Орлов Федор Васильев

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
09.10.1900

Дочь: Пелагея Федорова

Отец ребёнка: Орлов Федор Васильев

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
1902

Сын: Орлов Федор Федоров

Отец ребёнка: Орлов Федор Васильев

Рождение ребёнка
16.01.1910

Дочь: Ксения Федорова

Отец ребёнка: Орлов Федор Васильев

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
20.10.1911

Дочь: Елизавета Федорова

Отец ребёнка: Орлов Федор Васильев

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
24.05.1914

Сын: Орлов Иоанн Федоров

Отец ребёнка: Орлов Федор Васильев

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Федор Васильев

Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно