Орлова (Наумова) Матрона (Арина?) Родионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Рождение ребёнка
06.12.1896
Сын: Орлов Иоанн Федоров
Отец ребёнка: Орлов Федор Васильев
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
09.10.1900
Дочь: Пелагея Федорова
Отец ребёнка: Орлов Федор Васильев
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
1902
Сын: Орлов Федор Федоров
Отец ребёнка: Орлов Федор Васильев
Рождение ребёнка
16.01.1910
Дочь: Ксения Федорова
Отец ребёнка: Орлов Федор Васильев
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
20.10.1911
Дочь: Елизавета Федорова
Отец ребёнка: Орлов Федор Васильев
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
24.05.1914
Сын: Орлов Иоанн Федоров
Отец ребёнка: Орлов Федор Васильев
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Орлов Федор Васильев
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно