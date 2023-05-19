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Орлов Иоанн Федоров

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

06.12.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1896

Отец: Орлов Федор Васильев

Мать: Орлова Матрона (Арина?) Родионова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
06.12.1896
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно