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Кузьмиченко Владимир Борисович

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Место рождения

Озерск, Озерский, Калининградская область

Дата рождения

06.11.1958

Дата смерти

08.02.2019

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1958

Отец: Кузьмиченко Борис Яковлевич

Мать: скрыто настройками приватности

Озерск, Озерский, Калининградская область
Рождение ребёнка
22.05.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Озерск, Озерский, Калининградская область
Рождение ребёнка
23.06.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Озерск, Озерский, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Озерск, Озерский, Калининградская область
Смерть
08.02.2019
Озерск, Озерский, Калининградская область
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