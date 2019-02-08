Кузьмиченко Владимир Борисович
Место рождения
Дата рождения06.11.1958
Дата смерти08.02.2019
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1958
Отец: Кузьмиченко Борис Яковлевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.05.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.06.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.02.2019