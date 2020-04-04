Кузьмиченко Борис Яковлевич
Место рождения
Дата рождения09.11.1935
Дата смерти04.04.2020
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1935
Отец: Кузьмиченко Яков
Мать: Кузьмиченко Дарья
Рождение ребёнка
06.11.1958
Сын: Кузьмиченко Владимир Борисович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Озерск, Озерский, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
04.04.2020