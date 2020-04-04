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Кузьмиченко Борис Яковлевич

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Место рождения

Новокрасное, Одеська область

Дата рождения

09.11.1935

Дата смерти

04.04.2020

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1935

Отец: Кузьмиченко Яков

Мать: Кузьмиченко Дарья

Новокрасное, Одеська область
Рождение ребёнка
06.11.1958

Сын: Кузьмиченко Владимир Борисович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Озерск, Озерский, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
04.04.2020
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