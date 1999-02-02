Григорьев Валерий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1958
Дата смерти02.02.1999
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1958
Рождение ребёнка
24.11.1979
Дочь: Григорьева Анна Валерьевна
Мать ребёнка: Корелина Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
24.11.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корелина Любовь Михайловна
Смерть
02.02.1999