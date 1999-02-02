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Григорьев Валерий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1958

Дата смерти

02.02.1999

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1958

Отец: Григорьев Иван Михайлович

Мать: Соколова Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
24.11.1979

Дочь: Григорьева Анна Валерьевна

Мать ребёнка: Корелина Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
24.11.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корелина Любовь Михайловна

Зыряновский, город Алапаевск, Свердловская область
Смерть
02.02.1999
Зыряновский, город Алапаевск, Свердловская область