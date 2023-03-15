Чалая (Кислинская) Зоя Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1974
Сын: Чалый Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Чалый Владимир Григорьевич
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Рождение ребёнка
05.06.?
Сын: Чалый Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Чалый Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чалый Владимир Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно