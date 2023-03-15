Чалая (Кислинская) Зоя Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чалая (Кислинская) Зоя Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1951

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1974

Сын: Чалый Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Чалый Владимир Григорьевич

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Рождение ребёнка
05.06.?

Сын: Чалый Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Чалый Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чалый Павел Владимирович

Отец ребёнка: Чалый Владимир Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чалый Владимир Григорьевич

Развод
Неизвестно

Муж: Чалый Владимир Григорьевич