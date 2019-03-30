Смирнова Диана Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1930
Дата смерти30.03.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1958
Дочь: Куликова Наталья Станиславовна
Отец ребёнка: Валетто Станислав Всеволодович
Бракосочетание
Около 1958
Рождение ребёнка
04.08.1961
Сын: Валетто Игорь Станиславович
Отец ребёнка: Валетто Станислав Всеволодович
Рождение ребёнка
04.08.1961
Сын: Валетто Вадим Станиславович
Отец ребёнка: Валетто Станислав Всеволодович
Развод
Около 1980
Смерть
30.03.2019