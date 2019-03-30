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Смирнова Диана Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1930

Дата смерти

30.03.2019

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1958

Дочь: Куликова Наталья Станиславовна

Отец ребёнка: Валетто Станислав Всеволодович

Бракосочетание
Около 1958

Муж: Валетто Станислав Всеволодович

Рождение ребёнка
04.08.1961

Сын: Валетто Игорь Станиславович

Отец ребёнка: Валетто Станислав Всеволодович

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
04.08.1961

Сын: Валетто Вадим Станиславович

Отец ребёнка: Валетто Станислав Всеволодович

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Развод
Около 1980

Муж: Валетто Станислав Всеволодович

Смерть
30.03.2019
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