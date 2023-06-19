Матвиенко (Цепенщикова) Ольга федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвиенко (Цепенщикова) Ольга федоровна

Место рождения

Третьяково, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

УИ
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Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Третьяково, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
11.01.1908

Муж: Матвиенко Константин

Третьяково, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
09.04.1909

Сын: Матвиенко Василий

Отец ребёнка: Матвиенко Константин

Третьяково, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Около ?.03.1910

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Матвиенко Константин

Третьяково, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
27.11.1911

Сын: Матвиенко Иван

Отец ребёнка: Матвиенко Константин

Третьяково, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
17.01.1915

Сын: Матвиенко Георгий

Отец ребёнка: Матвиенко Константин

Третьяково, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно