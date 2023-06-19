Матвиенко (Цепенщикова) Ольга федоровна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.01.1908
Муж: Матвиенко Константин
Рождение ребёнка
09.04.1909
Сын: Матвиенко Василий
Отец ребёнка: Матвиенко Константин
Рождение ребёнка
Около ?.03.1910
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Матвиенко Константин
Рождение ребёнка
27.11.1911
Сын: Матвиенко Иван
Отец ребёнка: Матвиенко Константин
Рождение ребёнка
17.01.1915
Сын: Матвиенко Георгий
Отец ребёнка: Матвиенко Константин
Смерть
Неизвестно