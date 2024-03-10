Хозикова (Шрамм) Вера Константиновна 07.05.1873 — найти родственников по фамилии на Familio

Хозикова (Шрамм) Вера Константиновна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 07.05.1873, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла Неизвестно

Супруги
Хозиков Николай Владимирович1871 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
1893

Муж: Хозиков Николай Владимирович

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
Неизвестно

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