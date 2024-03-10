Хозикова (Шрамм) Вера Константиновна
женский, родилась 07.05.1873, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла Неизвестно
Супруги
Хозиков Николай Владимирович1871 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1893
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно