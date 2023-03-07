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Шоракинъ Максимъ

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Место рождения

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1708

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Шоракинъ Григорий

Мать: не указана

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1733

Сын: Шоракинъ Борисъ

Мать ребёнка: Шоракина Катерина Леонтьева

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Шоракинъ Никита

Мать ребёнка: Шоракина Катерина Леонтьева

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Шоракина Катерина Леонтьева

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шоракина Катерина Леонтьева

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