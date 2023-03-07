Шоракинъ Максимъ
Место рождения
Дата рождения1708
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: Шоракинъ Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1733
Сын: Шоракинъ Борисъ
Мать ребёнка: Шоракина Катерина Леонтьева
Рождение ребёнка
1740
Сын: Шоракинъ Никита
Мать ребёнка: Шоракина Катерина Леонтьева
Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Шоракина Катерина Леонтьева
Бракосочетание
Неизвестно