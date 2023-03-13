Шоракина Катерина Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шоракина Катерина Леонтьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1708 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шоракинъ Максимъ

Рождение ребёнка
1733

Сын: Шоракинъ Борисъ

Отец ребёнка: Шоракинъ Максимъ

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Шоракинъ Никита

Отец ребёнка: Шоракинъ Максимъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1755

Дочь: (Шоракина) Наталья

Отец ребёнка: Шоракинъ Максимъ

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

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