Шоракина Катерина Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шоракинъ Максимъ
Рождение ребёнка
1733
Сын: Шоракинъ Борисъ
Отец ребёнка: Шоракинъ Максимъ
Рождение ребёнка
1740
Сын: Шоракинъ Никита
Отец ребёнка: Шоракинъ Максимъ
Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1755
Дочь: (Шоракина) Наталья
Отец ребёнка: Шоракинъ Максимъ