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Fischer Gerhard
Fischer Gerhard
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1857
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Fischer Joseph
1834 г.р.
Мать
Konrad Dorothea
1847 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец:
Fischer Joseph
Мать:
Konrad Dorothea
Смерть
Неизвестно
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