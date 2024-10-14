Голубев Анатолий Иванович
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Супруги
Голубева (Рощина) Наталья Александровна22.08.1894 г.р.
Дети
Сидорова (Голубева) Муза Анатольевна1924 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Сидорова (Голубева) Муза Анатольевна
Мать ребёнка: Голубева (Рощина) Наталья Александровна
Смерть
Неизвестно