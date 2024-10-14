Голубев Анатолий Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Голубев Анатолий Иванович

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Супруги
Голубева (Рощина) Наталья Александровна22.08.1894 г.р.
Дети
Сидорова (Голубева) Муза Анатольевна1924 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубева (Рощина) Наталья Александровна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Сидорова (Голубева) Муза Анатольевна

Мать ребёнка: Голубева (Рощина) Наталья Александровна

Смерть
Неизвестно

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