Тюленева Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюленева Александра

Тюленева Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дейнеко игорь

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дейнеко виталий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бочарова Наталья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюленев Евгений

Отец ребёнка: Тюленев Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матеркина Ольга Геннадьевна

Отец ребёнка: Тюленев Геннадий

Смерть
2012