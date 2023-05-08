Тюленева Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дейнеко игорь
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дейнеко виталий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бочарова Наталья
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тюленев Евгений
Отец ребёнка: Тюленев Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матеркина Ольга Геннадьевна
Отец ребёнка: Тюленев Геннадий
Смерть
2012