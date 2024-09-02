Гулька Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения04.12.1843 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
04.12.1843 ст.
Отец: Гулька Яков Михайлович
Мать: Гулька Татьяна Федоровна
Бракосочетание
21.01.1862 ст.
Где-то с 1865 года Иван Яковлевич ушел в солдаты. У Домникии родился н.з.р. сын Авксентий-12.02.1868.
Рождение ребёнка
27.02.1865 ст.
Мать ребёнка: Гулька (Демянчук) Домникия Андреевна
Смерть
Неизвестно