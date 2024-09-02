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Гулька Иван Яковлевич

Место рождения

Горошков, Київська область

Дата рождения

04.12.1843 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1843 ст.

Отец: Гулька Яков Михайлович

Мать: Гулька Татьяна Федоровна

Горошков, Київська область
Бракосочетание
21.01.1862 ст.

Жена: Гулька (Демянчук) Домникия Андреевна

Горошков, Київська область
Где-то с 1865 года Иван Яковлевич ушел в солдаты. У Домникии родился н.з.р. сын Авксентий-12.02.1868.
Рождение ребёнка
27.02.1865 ст.

Сын: Гулька Прокофий Иванович

Мать ребёнка: Гулька (Демянчук) Домникия Андреевна

Горошков, Київська область
Смерть
Неизвестно

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