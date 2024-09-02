Гулька (Демянчук) Домникия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гулька (Демянчук) Домникия Андреевна

Место рождения

Горошков, Київська область

Дата рождения

07.01.1846 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1846 ст.

Отец: Демянчук Андрей Афанасьевич

Мать: не указана

Горошков, Київська область
Бракосочетание
21.01.1862 ст.

Муж: Гулька Иван Яковлевич

Горошков, Київська область
Где-то с 1865 года Иван Яковлевич ушел в солдаты. У Домникии родился н.з.р. сын Авксентий-12.02.1868.
Рождение ребёнка
27.02.1865 ст.

Сын: Гулька Прокофий Иванович

Отец ребёнка: Гулька Иван Яковлевич

Горошков, Київська область

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