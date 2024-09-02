Гулька (Демянчук) Домникия Андреевна
Место рождения
Дата рождения07.01.1846 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1846 ст.
Отец: Демянчук Андрей Афанасьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1862 ст.
Где-то с 1865 года Иван Яковлевич ушел в солдаты. У Домникии родился н.з.р. сын Авксентий-12.02.1868.
Рождение ребёнка
27.02.1865 ст.
Отец ребёнка: Гулька Иван Яковлевич