Екатерина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1704 и 1707
Дата смертиМежду 1755 и 1770
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1704 и 1707
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1723 и 1737
Муж: Иван Федорович
Рождение ребёнка
Около 1729
Дочь: Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Иван Федорович
Рождение ребёнка
Между 1736 и 1742
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Иван Федорович
Рождение ребёнка
Между 1737 и 1738
Сын: Андрей Иванович
Отец ребёнка: Иван Федорович
Смерть
Между 1755 и 1770