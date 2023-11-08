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Екатерина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1704 и 1707

Дата смерти

Между 1755 и 1770

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1694 и 1698 г.р.

Дети

Около 1729 г.р.
Между 1736 и 1742 г.р.
Между 1737 и 1738 г.р.

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МТ
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1704 и 1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1723 и 1737

Муж: Иван Федорович

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1729

Дочь: Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Иван Федорович

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1736 и 1742

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Федорович

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1737 и 1738

Сын: Андрей Иванович

Отец ребёнка: Иван Федорович

Дор, Шуйский район, Северный край
Смерть
Между 1755 и 1770
Дор, Шуйский район, Северный край

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