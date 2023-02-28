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Судариков Иван Иванович

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Место рождения

Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1890

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Судариков Иван Иванович

Мать: Сударикова Ефросинья Васильевна

Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
14.01.1908 ст.

Жена: Сударикова Акилина Яковлевна

Нармочь, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
поручители: Иван Михеевич Судариков
Рождение ребёнка
25.05.1909

Сын: Судариков Павел Иванович

Мать ребёнка: Сударикова Акилина Яковлевна

Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
восприемники: Михаил Иванович Судариков и Екатерина Фоминична Сударикова
Рождение ребёнка
24.05.1910 ст.

Дочь: Сударикова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Сударикова Акилина Яковлевна

Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
восприемники: Варвара Васильевна Сударикова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сударикова Иван Иванович

Мать ребёнка: Сударикова Акилина Яковлевна

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