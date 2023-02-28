Судариков Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1890
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Бракосочетание
14.01.1908 ст.
Нармочь, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
поручители: Иван Михеевич Судариков
Рождение ребёнка
25.05.1909
Мать ребёнка: Сударикова Акилина Яковлевна
восприемники: Михаил Иванович Судариков и Екатерина Фоминична Сударикова
Рождение ребёнка
24.05.1910 ст.
Дочь: Сударикова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Сударикова Акилина Яковлевна
восприемники: Варвара Васильевна Сударикова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сударикова Акилина Яковлевна