Сударикова Ефросинья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сударикова Ефросинья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

21.07.1907 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Судариков Иван Иванович

Отец ребёнка: Судариков Иван Иванович

Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
27.11.1894

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Судариков Иван Иванович

Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Судариков Иван Иванович

Смерть
21.07.1907 ст.
Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
от простуды
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