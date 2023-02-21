Сударикова Ефросинья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти21.07.1907 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Судариков Иван Иванович
Рождение ребёнка
27.11.1894
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Судариков Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.07.1907 ст.
от простуды