Неудачин Илья Иванович
мужской, родился 1697
умер До 1748
ОтецНеудачин Иван ФедоровичНеизвестно г.р.
Дети
Неудачин Николай Ильич1720 г.р.
Неудачин Михаил Ильич1722 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: Неудачин Иван Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1720
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1722
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1729
Сын: Неудачин Иван Ильич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1734
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1748