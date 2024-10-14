Неудачин Илья Иванович 1697 — найти родственников по фамилии на Familio

Неудачин Илья Иванович

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1697

умер До 1748

Отец
Неудачин Иван ФедоровичНеизвестно г.р.
Дети
Неудачин Николай Ильич1720 г.р.
Неудачин Михаил Ильич1722 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: Неудачин Иван Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1720

Сын: Неудачин Николай Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1722

Сын: Неудачин Михаил Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1729

Сын: Неудачин Иван Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1734

Сын: Неудачин Сергей Ильин

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1748

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