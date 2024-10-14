Неудачин Сергей Ильин
мужской, родился 1734
умер После 1795
ОтецНеудачин Илья Иванович1697 г.р.
Супруги
Неудачина Аксинья Романовна1741 г.р.
Дети
Неудачин Иван Сергеевич1757 г.р.
Неудачин Еким Сергеевич1761 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Неудачин Илья Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: Неудачина Аксинья Романовна
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Неудачина Аксинья Романовна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Неудачин Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Неудачина Аксинья Романовна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Неудачина) Марья Сергеевна
Мать ребёнка: Неудачина Аксинья Романовна
Рождение ребёнка
1774
Сын: Неудачин Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Неудачина Аксинья Романовна
Смерть
После 1795