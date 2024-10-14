Неудачин Сергей Ильин 1734 — найти родственников по фамилии на Familio

Неудачин Сергей Ильин

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1734

умер После 1795

Отец
Неудачин Илья Иванович1697 г.р.
Супруги
Неудачина Аксинья Романовна1741 г.р.
Дети
Неудачин Иван Сергеевич1757 г.р.
Неудачин Еким Сергеевич1761 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Неудачин Илья Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неудачина Аксинья Романовна

Рождение ребёнка
1757

Сын: Неудачин Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Неудачина Аксинья Романовна

Рождение ребёнка
1761

Сын: Неудачин Еким Сергеевич

Мать ребёнка: Неудачина Аксинья Романовна

Рождение ребёнка
1762

Сын: Неудачин Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Неудачина Аксинья Романовна

Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Неудачина) Марья Сергеевна

Мать ребёнка: Неудачина Аксинья Романовна

Рождение ребёнка
1774

Сын: Неудачин Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Неудачина Аксинья Романовна

Смерть
После 1795

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