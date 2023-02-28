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Змиев Кузьма Евсеевич

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Место рождения

Балезинщина, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1713 ст.

Дата смерти

Около 1758 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1683 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1728 г.р.
Вычислено 1733 г.р.
Вычислено 1733 г.р.
Вычислено 1743 г.р.
Вычислено 1743 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1713 ст.

Отец: Змиев Евсей Иванович

Мать: не указана

Балезинщина, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1728 ст.

Дочь: Змиева Матрона Кузьминична

Мать ребёнка: Кропачева Елена Никифоровна

Балезинщина, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.

Дочь: Змиева Ирина Кузьминична

Мать ребёнка: Кропачева Елена Никифоровна

Балезинщина, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.

Сын: Змиев Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Кропачева Елена Никифоровна

Балезинщина, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.

Дочь: Змиева Дарья Кузьминична

Мать ребёнка: Кропачева Елена Никифоровна

Балезинщина, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.

Сын: Змиев Ананья Кузьмич

Мать ребёнка: Кропачева Елена Никифоровна

Балезинщина, город Киров, Кировская область
Смерть
Около 1758 ст.
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