Змиев Кузьма Евсеевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1713 ст.
Дата смертиОколо 1758 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1713 ст.
Отец: Змиев Евсей Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1728 ст.
Дочь: Змиева Матрона Кузьминична
Мать ребёнка: Кропачева Елена Никифоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.
Дочь: Змиева Ирина Кузьминична
Мать ребёнка: Кропачева Елена Никифоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.
Сын: Змиев Иван Кузьмич
Мать ребёнка: Кропачева Елена Никифоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.
Дочь: Змиева Дарья Кузьминична
Мать ребёнка: Кропачева Елена Никифоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.
Сын: Змиев Ананья Кузьмич
Мать ребёнка: Кропачева Елена Никифоровна
Смерть
Около 1758 ст.