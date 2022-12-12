Кропачева Елена Никифоровна
Место рожденияд. Овсяниковская (Берёзовский тяглой стан)
Дата рожденияВычислено 1703 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1703 ст.
Отец: Кропачев Никифор -
Мать: не указана
д. Овсяниковская (Берёзовский тяглой стан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1728 ст.
Дочь: Змиева Матрона Кузьминична
Отец ребёнка: Змиев Кузьма Евсеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.
Дочь: Змиева Ирина Кузьминична
Отец ребёнка: Змиев Кузьма Евсеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.
Сын: Змиев Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Змиев Кузьма Евсеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.
Дочь: Змиева Дарья Кузьминична
Отец ребёнка: Змиев Кузьма Евсеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.
Сын: Змиев Ананья Кузьмич
Отец ребёнка: Змиев Кузьма Евсеевич
Смерть
Неизвестно