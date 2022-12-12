Кропачева Елена Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кропачева Елена Никифоровна

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Место рождения

д. Овсяниковская (Берёзовский тяглой стан)

Дата рождения

Вычислено 1703 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1728 г.р.
Вычислено 1733 г.р.
Вычислено 1733 г.р.
Вычислено 1743 г.р.
Вычислено 1743 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1703 ст.

Отец: Кропачев Никифор -

Мать: не указана

д. Овсяниковская (Берёзовский тяглой стан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1728 ст.

Дочь: Змиева Матрона Кузьминична

Отец ребёнка: Змиев Кузьма Евсеевич

Балезинщина, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.

Дочь: Змиева Ирина Кузьминична

Отец ребёнка: Змиев Кузьма Евсеевич

Балезинщина, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.

Сын: Змиев Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Змиев Кузьма Евсеевич

Балезинщина, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.

Дочь: Змиева Дарья Кузьминична

Отец ребёнка: Змиев Кузьма Евсеевич

Балезинщина, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.

Сын: Змиев Ананья Кузьмич

Отец ребёнка: Змиев Кузьма Евсеевич

Балезинщина, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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