Пылинская Параскева Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1852
Сын: Пылинский Николай Кодратов
Отец ребёнка: Пылинский Кодратий Иванов
Рождение ребёнка
11.11.1855
Отец ребёнка: Пылинский Кодратий Иванов
Рождение ребёнка
09.05.1857
Дочь: Павлова - Фандырева Елена Кодратова
Отец ребёнка: Пылинский Кодратий Иванов
Рождение ребёнка
15.09.1858
Дочь: Любовь Кодратова
Отец ребёнка: Пылинский Кодратий Иванов
Смерть
Неизвестно