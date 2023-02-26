Пылинская Параскева Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пылинская Параскева Стефанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1852

Сын: Пылинский Николай Кодратов

Отец ребёнка: Пылинский Кодратий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.11.1855

Сын: Пылинский Иоанн Кодратов

Отец ребёнка: Пылинский Кодратий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.05.1857

Дочь: Павлова - Фандырева Елена Кодратова

Отец ребёнка: Пылинский Кодратий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.09.1858

Дочь: Любовь Кодратова

Отец ребёнка: Пылинский Кодратий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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