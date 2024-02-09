Неверкович Павел Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеверкович Павел Григорьевич

Неверкович Павел Григорьевич

avatar

Место рождения

Красноярский край

Дата рождения

1888

Дата смерти

28.01.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Неверкович Григорий

Мать: не указана

Красноярский край
Рождение ребёнка
25.10.1909

Сын: Неверкович Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Неверкович Турлак Ольга Яковлевна

Рождение ребёнка
30.05.1915

Дочь: Коробицына Елизавета Павловна

Мать ребёнка: Неверкович Турлак Ольга Яковлевна

Рождение ребёнка
18.08.1918

Дочь: Шульженко Надежда Павловна

Мать ребёнка: Неверкович Турлак Ольга Яковлевна

Рождение ребёнка
20.04.1923

Дочь: Серова Неверкович Нина Павловна

Мать ребёнка: Неверкович Турлак Ольга Яковлевна

Владивосток
Смерть
28.01.1957
Свердловск 44 Новоуральск
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close