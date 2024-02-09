Неверкович Павел Григорьевич
Место рожденияКрасноярский край
Дата рождения1888
Дата смерти28.01.1957
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Неверкович Григорий
Красноярский край
Рождение ребёнка
25.10.1909
Сын: Неверкович Дмитрий Павлович
Мать ребёнка: Неверкович Турлак Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
30.05.1915
Дочь: Коробицына Елизавета Павловна
Мать ребёнка: Неверкович Турлак Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
18.08.1918
Дочь: Шульженко Надежда Павловна
Мать ребёнка: Неверкович Турлак Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
20.04.1923
Дочь: Серова Неверкович Нина Павловна
Мать ребёнка: Неверкович Турлак Ольга Яковлевна
Владивосток
Смерть
28.01.1957
Свердловск 44 Новоуральск