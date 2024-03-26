Неверкович Дмитрий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1909
Дата смерти23.12.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1909
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Андриенко Лидия
Рождение ребёнка
23.12.1931
Дочь: Милова Галина Дмитриевна
Мать ребёнка: Андриенко Лидия
Рождение ребёнка
19.04.1937
Сын: Неверкович Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Андриенко Лидия
Рождение ребёнка
26.05.1937
Сын: Неверкович Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Андриенко Лидия
Смерть
23.12.1982