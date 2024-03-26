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Неверкович Дмитрий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1909

Дата смерти

23.12.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1909

Отец: Неверкович Павел Григорьевич

Мать: Неверкович Турлак Ольга Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андриенко Лидия

Рождение ребёнка
23.12.1931

Дочь: Милова Галина Дмитриевна

Мать ребёнка: Андриенко Лидия

Рождение ребёнка
19.04.1937

Сын: Неверкович Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Андриенко Лидия

Рождение ребёнка
26.05.1937

Сын: Неверкович Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Андриенко Лидия

Смерть
23.12.1982

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