Игнатьева (Пашенная) Екатерина Николаевна 12.06.1883 — найти родственников по фамилии на Familio
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Игнатьева (Пашенная) Екатерина Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 12.06.1883, Москва, город федерального значения Москва

умерла 28.03.1970, Париж

Мать
Пашенная Евгения НиколаевнаНеизвестно г.р.
Отец
Рощин-Инсаров (Пашенный) Николай Петрович27.08.1861 г.р.
Супруги
Игнатьев Сергей Алексеевич20.10.1888 г.р.
Дети
Игнатьев Алексей Сергеевич1919 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1883

Отец: Рощин-Инсаров (Пашенный) Николай Петрович

Мать: Пашенная Евгения Николаевна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
С 1918 по 1928

Муж: Игнатьев Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
1919

Сын: Игнатьев Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Игнатьев Сергей Алексеевич

Смерть
28.03.1970

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