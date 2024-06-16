Игнатьева (Пашенная) Екатерина Николаевна
женский, родилась 12.06.1883, Москва, город федерального значения Москва
умерла 28.03.1970, Париж
МатьПашенная Евгения НиколаевнаНеизвестно г.р.
ОтецРощин-Инсаров (Пашенный) Николай Петрович27.08.1861 г.р.
Супруги
Игнатьев Сергей Алексеевич20.10.1888 г.р.
Дети
Игнатьев Алексей Сергеевич1919 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1883
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
С 1918 по 1928
Рождение ребёнка
1919
Сын: Игнатьев Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Игнатьев Сергей Алексеевич
Смерть
28.03.1970