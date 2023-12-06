Агапова Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапова Евдокия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1878 ст.

Сын: Агапов Павел Кузьмич

Отец ребёнка: Агапов Кузьма Онисифорович

Желудево, Хохловская волость, Елатомский уезд
Рождение ребёнка
29.09.1882

Сын: Агапов Петр Кузьмич

Отец ребёнка: Агапов Кузьма Онисифорович

Смерть
Неизвестно
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