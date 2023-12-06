Агапова Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фёдор
Рождение ребёнка
30.10.1878 ст.
Сын: Агапов Павел Кузьмич
Отец ребёнка: Агапов Кузьма Онисифорович
Желудево, Хохловская волость, Елатомский уезд
Рождение ребёнка
29.09.1882
Сын: Агапов Петр Кузьмич
Отец ребёнка: Агапов Кузьма Онисифорович
Смерть
Неизвестно