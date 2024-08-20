Агапов Кузьма Онисифоров Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАгапов Кузьма Онисифоров

Агапов Кузьма Онисифоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Агапов Онисифор Алексеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агапов Абрам Кузьмин

Мать ребёнка: Агапова (Мурушкина) Евдокия Федорова

Желудево, Хохловская волость, Елатомский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агапов Кузьма Кузьмич

Мать ребёнка: Агапова (Мурушкина) Евдокия Федорова

Бракосочетание
02.11.1870 ст.

Жена: Агапова (Мурушкина) Евдокия Федорова

Желудево, Хохловская волость, Елатомский уезд
Ф 627 оп 242 д 52 лл 48 об - 49 запись 28 02 ноября 1870 г Жених: сельца Желудева Г. Чарыкова временно обязанный крестьянин Косма Онисифоров , православный, первым браком - 18 лет. Невеста: села Темир... Показать все
Рождение ребёнка
30.10.1878 ст.

Сын: Агапов Павел Кузьмич

Мать ребёнка: Агапова (Мурушкина) Евдокия Федорова

Желудево, Хохловская волость, Елатомский уезд
Рождение ребёнка
29.09.1882 ст.

Сын: Агапов Петр Кузьмич

Мать ребёнка: Агапова (Мурушкина) Евдокия Федорова

Желудево, Хохловская волость, Елатомский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.