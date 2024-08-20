Агапов Кузьма Онисифоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Агапов Онисифор Алексеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Агапов Абрам Кузьмин
Мать ребёнка: Агапова (Мурушкина) Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Агапова (Мурушкина) Евдокия Федорова
Бракосочетание
02.11.1870 ст.
Ф 627 оп 242 д 52 лл 48 об - 49 запись 28 02 ноября 1870 г Жених: сельца Желудева Г. Чарыкова временно обязанный крестьянин Косма Онисифоров , православный, первым браком - 18 лет. Невеста: села Темир... Показать все
Рождение ребёнка
30.10.1878 ст.
Сын: Агапов Павел Кузьмич
Мать ребёнка: Агапова (Мурушкина) Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
29.09.1882 ст.
Сын: Агапов Петр Кузьмич
Мать ребёнка: Агапова (Мурушкина) Евдокия Федорова
Смерть
Неизвестно