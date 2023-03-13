Визгалова Дарья Веденеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Шекунова Ульяна
Отец ребёнка: Визгаловъ Матвей
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Визгаловъ Матвей
Рождение ребёнка
1781
Сын: Визгаловъ Денисъ
Отец ребёнка: Визгаловъ Матвей
Рождение ребёнка
12.01.1788
Дочь: Визгалова Татьяна
Отец ребёнка: Визгаловъ Матвей
Рождение ребёнка
1788
Сын: Визгаловъ Иванъ
Отец ребёнка: Визгаловъ Матвей
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Визгаловъ Матвей
Рождение ребёнка
16.01.1793
Сын: Визгаловъ Петръ
Отец ребёнка: Визгаловъ Матвей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Визгаловъ Матвей