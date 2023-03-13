Визгалова Дарья Веденеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Визгалова Дарья Веденеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Шекунова Ульяна

Отец ребёнка: Визгаловъ Матвей

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Визгаловъ Матвей

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Визгаловъ Денисъ

Отец ребёнка: Визгаловъ Матвей

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.01.1788

Дочь: Визгалова Татьяна

Отец ребёнка: Визгаловъ Матвей

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Визгаловъ Иванъ

Отец ребёнка: Визгаловъ Матвей

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Визгаловъ Матвей

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.01.1793

Сын: Визгаловъ Петръ

Отец ребёнка: Визгаловъ Матвей

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Визгаловъ Матвей

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