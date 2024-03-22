Чеховская (Мелихова) Мария Парменовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1887
Бракосочетание
27.04.1905 ст.
Жениху 27 лет, второй брак Поручители: села Толпина крестьяне Петр Стефанов Лобанов, дер. Лобановки Стефан Парменов Мелихов, Василий Федоров Зарубаев, Гавриловки Афиноген Иванов Зимин
Рождение ребёнка
05.09.1906 ст.
Дочь: Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Чеховский Афанасий Павлович
Воспреемники: крестьяне дер. Лобановки Стефан Парменов Мелихов, села Ветрено Пелагея Герасимова Сидельцева
Рождение ребёнка
02.10.1911 ст.
Сын: Чеховский Павел Афанасьевич
Отец ребёнка: Чеховский Афанасий Павлович
Воспреемники: крестьяне села Ветрено Федор Иванов Мягкоступов, Пелагея Герасимова Сидельцева
Рождение ребёнка
25.01.1916 ст.
Сын: Чеховский Михаил Афанасьевич
Отец ребёнка: Чеховский Афанасий Павлович
Воспреемники: Федор Иванов Мягкоступов, Пелагея Герасимова Сидельцева
Рождение ребёнка
16.08.1918
Дочь: Александра Афанасьевна
Отец ребёнка: Чеховский Афанасий Павлович
Воспреемники: Федор Иванов Чеховский, Пелагея Герасимова Сидельцева
Смерть
Неизвестно