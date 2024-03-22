Чеховская (Мелихова) Мария Парменовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеховская (Мелихова) Мария Парменовна

Место рождения

Лобановка, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Лобановка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
27.04.1905 ст.

Муж: Чеховский Афанасий Павлович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Жениху 27 лет, второй брак Поручители: села Толпина крестьяне Петр Стефанов Лобанов, дер. Лобановки Стефан Парменов Мелихов, Василий Федоров Зарубаев, Гавриловки Афиноген Иванов Зимин
Рождение ребёнка
05.09.1906 ст.

Дочь: Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Чеховский Афанасий Павлович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Воспреемники: крестьяне дер. Лобановки Стефан Парменов Мелихов, села Ветрено Пелагея Герасимова Сидельцева
Рождение ребёнка
02.10.1911 ст.

Сын: Чеховский Павел Афанасьевич

Отец ребёнка: Чеховский Афанасий Павлович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Воспреемники: крестьяне села Ветрено Федор Иванов Мягкоступов, Пелагея Герасимова Сидельцева
Рождение ребёнка
25.01.1916 ст.

Сын: Чеховский Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Чеховский Афанасий Павлович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Воспреемники: Федор Иванов Мягкоступов, Пелагея Герасимова Сидельцева
Рождение ребёнка
16.08.1918

Дочь: Александра Афанасьевна

Отец ребёнка: Чеховский Афанасий Павлович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Воспреемники: Федор Иванов Чеховский, Пелагея Герасимова Сидельцева
Смерть
Неизвестно
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