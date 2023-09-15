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Чеховский Афанасий Павлович

Место рождения

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

03.08.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1877 ст.

Отец: Чеховский Павел Павлович

Мать: Чеховская Варвара Аркадьевна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
25.01.1898 ст.

Жена: Чеховская Неонила Евфимовна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Поручители: крестьяне Петр Стефанов Лобанов, Никанор Аркадьев Клюев, Павел Евфимьев Хрипин, Филипп Павлов Хрипин
Бракосочетание
27.04.1905 ст.

Жена: Чеховская Мария Парменовна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Жениху 27 лет, второй брак Поручители: села Толпина крестьяне Петр Стефанов Лобанов, дер. Лобановки Стефан Парменов Мелихов, Василий Федоров Зарубаев, Гавриловки Афиноген Иванов Зимин
Рождение ребёнка
05.09.1906 ст.

Дочь: Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: Чеховская Мария Парменовна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Воспреемники: крестьяне дер. Лобановки Стефан Парменов Мелихов, села Ветрено Пелагея Герасимова Сидельцева
Рождение ребёнка
02.10.1911 ст.

Сын: Чеховский Павел Афанасьевич

Мать ребёнка: Чеховская Мария Парменовна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Воспреемники: крестьяне села Ветрено Федор Иванов Мягкоступов, Пелагея Герасимова Сидельцева
Рождение ребёнка
25.01.1916 ст.

Сын: Чеховский Михаил Афанасьевич

Мать ребёнка: Чеховская Мария Парменовна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Воспреемники: Федор Иванов Мягкоступов, Пелагея Герасимова Сидельцева
Рождение ребёнка
16.08.1918

Дочь: Александра Афанасьевна

Мать ребёнка: Чеховская Мария Парменовна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Воспреемники: Федор Иванов Чеховский, Пелагея Герасимова Сидельцева
Смерть
Неизвестно
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