Чеховский Афанасий Павлович
Место рождения
Дата рождения03.08.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1877 ст.
Бракосочетание
25.01.1898 ст.
Поручители: крестьяне Петр Стефанов Лобанов, Никанор Аркадьев Клюев, Павел Евфимьев Хрипин, Филипп Павлов Хрипин
Бракосочетание
27.04.1905 ст.
Жениху 27 лет, второй брак Поручители: села Толпина крестьяне Петр Стефанов Лобанов, дер. Лобановки Стефан Парменов Мелихов, Василий Федоров Зарубаев, Гавриловки Афиноген Иванов Зимин
Рождение ребёнка
05.09.1906 ст.
Дочь: Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: Чеховская Мария Парменовна
Воспреемники: крестьяне дер. Лобановки Стефан Парменов Мелихов, села Ветрено Пелагея Герасимова Сидельцева
Рождение ребёнка
02.10.1911 ст.
Сын: Чеховский Павел Афанасьевич
Мать ребёнка: Чеховская Мария Парменовна
Воспреемники: крестьяне села Ветрено Федор Иванов Мягкоступов, Пелагея Герасимова Сидельцева
Рождение ребёнка
25.01.1916 ст.
Сын: Чеховский Михаил Афанасьевич
Мать ребёнка: Чеховская Мария Парменовна
Воспреемники: Федор Иванов Мягкоступов, Пелагея Герасимова Сидельцева
Рождение ребёнка
16.08.1918
Дочь: Александра Афанасьевна
Мать ребёнка: Чеховская Мария Парменовна
Воспреемники: Федор Иванов Чеховский, Пелагея Герасимова Сидельцева
Смерть
Неизвестно